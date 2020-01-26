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Sanatçılarından çocuklara yardım

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2020
SANATÇILARINDAN ÇOCUKLARA YARDIM

'ta 1 Şubat günü; klasik, modern, çağdaş ve minyatür eserlerin yer aldığı sergi ziyarete açılacak. Neslihan Kozanoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sergide, Fikret Mualla, , Mustafa Pilevneli, Gaye Özen, J. Dolidze gibi yerli ve yabancı sanatçıların eserleri başta olmak üzere 100'e yakın değerli sanatçının eseri yer alacak.

Sapphire Residence'ta 1 Şubat günü; klasik, modern, çağdaş ve minyatür eserlerin yer aldığı sergi ziyarete açılacak. Neslihan Kozanoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sergide, Fikret Mualla, , Mustafa Pilevneli, Gaye Özen, J. Dolidze gibi yerli ve yabancı sanatçıların eserleri başta olmak üzere 100'e yakın değerli sanatçının eseri yer alacak. Sergiden elde edilecek olan gelir; özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için harcanacak.

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