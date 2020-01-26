Benzinde ve motorinde indirim
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Brent petrolün fiyatı 70 dolardan 62 dolara kadar gerilemesiyle hem benzinde hem de motorinde indirim göründü. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 610 dolardan 588 dolara, motorinin tonu ise 585 dolardan 558 dolara kadar düştü.Brent petrolün fiyatı 70 dolardan 62 dolara kadar gerilemesiyle hem benzinde hem de motorinde indirim göründü. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 610 dolardan 588 dolara, motorinin tonu ise 585 dolardan 558 dolara kadar düştü. Bu düşüşlerin Türkiye7de de pompaya yansıması bekleniyor. Pazartesiyi salıya bağlayan gece benzinde 23, motorinde ise 21 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.
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