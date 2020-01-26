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İş Bankası’ndan 5 milyon TL katkı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2020
İŞ BANKASI’NDAN 5 MİLYON TL KATKI

Türkiye İş Bankası, 'da yaşanan felaketi sonrası yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu. 'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ'daki depremzedelerle dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla 5 milyon bağış yapılmasına karar verilmiştir " denildi.

Türkiye İş Bankası, 'da yaşanan felaketi sonrası yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu. 'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ'daki depremzedelerle dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla 5 milyon bağış yapılmasına karar verilmiştir " denildi.

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