İkiz bebeğe 26 milyon lira | Anneye ilk altın devletten
Giriş Tarihi: 26.01.2020
"Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla 2015'ten itibaren uygulanan doğum yardımlarıyla, binlerce annenin sevinci perçinlendi. Bakanlık, 2019'da 1 milyon 120 bin 387 bebek için 1 milyon 77 bin 935 anneye ödeme yaptı."Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla 2015'ten itibaren uygulanan doğum yardımlarıyla, binlerce annenin sevinci perçinlendi. Bakanlık, 2019'da 1 milyon 120 bin 387 bebek için 1 milyon 77 bin 935 anneye ödeme yaptı. Bu dönemde doğum yardımı ödemelerinin toplam miktarı 477 milyon lira oldu. Geçen yıl uygulamanın kapsamını genişleterek Çoklu Doğum Yardım Programı'nı hayata geçiren Bakanlık, ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağlamaya başladı. Bu yardımlar da 26 milyonu geçti. Doğum yardımı çocuk sayısına göre 300,400 ve 600 lira olarak her anneye veriliyor. Geçen yıl başlatılan "Çoklu Doğum Yardımı" kapsamında ikiz ve üçüz doğan 28 bin 938 bebek için 14 bin 350 anneye 26 milyon lira ödendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Benzinde ve motorinde indirim
- En az ilkokul mezunu 1400 temizlik işçisi alınacak!
- Eski evde oturanlar dikkat! Devletten 25 bin TL tadilat desteği
- Asgari ücretliye devlet desteği müjdesi...
- Zorunlu DASK ile 240 bin TL ödeme! Deprem sigortası parası nasıl alınır?
- Sanatçılarından çocuklara yardım
- İş Bankası’ndan 5 milyon TL katkı
- 5250 TL fazla kıdem tazminatı! İşte maaşa göre tazminat tablosu...
- SSK,SGK ve Bağ-Kur emeklisi bu haberi bekliyor
- 6972 TL faizsiz avans!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!
- Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden geçiyor? Türkiye fay hatları nereden geçiyor?
- Berna Laçin kimdir, kaç yaşında, nereli? “Deprem” paylaşımına tepki yağıyor! Berna Laçin ne söyledi?
- 19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu'nda "istiva hattı"ndan söz ediliğinde hangisinden bahsedilmiş olurdu?
- Sol ön kolunda Buz Adam Ötzi'nin dövmesi bulunan oyuncu kimdir?
- 2013'te ABD'li bir hava yolu şirketinin sefer yapan uçağında bir yolcunun sürekli hangi şarkıyı söylemesinden dolayı uçak acil iniş yapmıştır?
- Fenerbahçeli taraftarlardan Elazığ’a destek
- Guinness Dünya Rekorları'na göre, Veljko Rogosic açık denizde 225 kilometreyi paletsiz olarak ne kadar sürede yüzmüştür?
- Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?
- Elazığ depremi ölü yaralı sayısı kaç? AFAD son dakika ölü yaralı sayısı açıklaması!
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem!
- Uzmanlardan İstanbul deprem uyarısı… İstanbul’da deprem olacak mı? Elazığ depremi İstanbul’u tetikler mi?