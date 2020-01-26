Borsa rekorları alt üst etti
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Geçen yılı yıllık bazda yüzde 25.4'lük getiri ile tamamlayan ve bu getirinin büyük kısmını yılın son çeyreğinde elde eden Borsa İstanbul'da yükseliş eğilimi hız kesmeden devam ediyor.Geçen yılı yıllık bazda yüzde 25.4'lük getiri ile tamamlayan ve bu getirinin büyük kısmını yılın son çeyreğinde elde eden Borsa İstanbul'da yükseliş eğilimi hız kesmeden devam ediyor. Borsa İstanbul, geçen hafta 124 bin 536 puanla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, haftalık bazda da yükseliş rekoru kırdı.
12 HAFTADA % 24 YÜKSELİŞ
1 Kasım'dan itibaren yönünü yukarı çeviren endeks 12 hafta art arda yükselerek en uzun süreli çıkış trendine imza attı. Endeks bu süreçte yüzde 24 prim yaptı. Bu süreçte şirketlerin piyasa değeri de 967 milyar liradan 1 trilyon 245 milyar liraya çıktı. Temmuzdaki faiz indiriminden kasım sonuna kadar borsaya 22 bin yeni yerli yatırımcı geldi.
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