26 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Borsa rekorları alt üst etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2020
BORSA REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Geçen yılı yıllık bazda yüzde 25.4'lük getiri ile tamamlayan ve bu getirinin büyük kısmını yılın son çeyreğinde elde eden Borsa 'da yükseliş eğilimi hız kesmeden devam ediyor.

Geçen yılı yıllık bazda yüzde 25.4'lük getiri ile tamamlayan ve bu getirinin büyük kısmını yılın son çeyreğinde elde eden Borsa 'da yükseliş eğilimi hız kesmeden devam ediyor. , geçen hafta 124 bin 536 puanla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, haftalık bazda da yükseliş rekoru kırdı.



12 HAFTADA % 24 YÜKSELİŞ
1 Kasım'dan itibaren yönünü yukarı çeviren endeks 12 hafta art arda yükselerek en uzun süreli çıkış trendine imza attı. Endeks bu süreçte yüzde 24 prim yaptı. Bu süreçte şirketlerin piyasa değeri de 967 milyar liradan 1 trilyon 245 milyar liraya çıktı. Temmuzdaki faiz indiriminden kasım sonuna kadar borsaya 22 bin yeni yerli yatırımcı geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN