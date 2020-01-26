26 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Eğitimli taksici dönemi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.01.2020
EĞİTİMLİ TAKSİCİ DÖNEMİ

’nın kampanyası ile ’da 15 bin taksiciye eğitim verilecek. Taksicilere ‘yabancı dil’ ‘sağlık’ ve ‘güvenlik’ alanlarında kurslar düzenlenecek.

Turizm Bakanlığı'nın organizasyonu ile taksicilere İngilizce, güvenlik başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim verilecek. ve 'nda gerçekleşen ilk etap eğitimleri tarihi yarımadayı kapsayan Fatih ilçesi başta olmak üzere Beyoğlu, Eyüp, Üsküdar, , , , Şişli, Pendik, Sarıyer, Arnavutköy ve Bakırköy ile devam edecek. Turistlerin şikayetlerini de dikkate alan Bakanlık, İstanbul'da hizmet içi eğitimlerle ilk 6 ayda 5 bin ikinci 6 ayda ise 10 bin taksiciye eğitim verilmesini kararlaştırdı.

TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN