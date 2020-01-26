Eğitimli taksici dönemi
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Turizm Bakanlığı’nın kampanyası ile İstanbul’da 15 bin taksiciye eğitim verilecek. Taksicilere ‘yabancı dil’ ‘sağlık’ ve ‘güvenlik’ alanlarında kurslar düzenlenecek.Turizm Bakanlığı'nın organizasyonu ile taksicilere İngilizce, güvenlik başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim verilecek. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen ilk etap eğitimleri tarihi yarımadayı kapsayan Fatih ilçesi başta olmak üzere Beyoğlu, Eyüp, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Zeytinburnu, Şişli, Pendik, Sarıyer, Arnavutköy ve Bakırköy ile devam edecek. Turistlerin şikayetlerini de dikkate alan Bakanlık, İstanbul'da hizmet içi eğitimlerle ilk 6 ayda 5 bin ikinci 6 ayda ise 10 bin taksiciye eğitim verilmesini kararlaştırdı.
TAKVİM
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