Türk Hava Yolları 2020 yılı hedef ve beklentilerini duyurdu
Türk Hava Yolları (THY) 2020 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı. THY bu yıl iç hatlarda 31,5-3 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY bu yıl yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar konsolide satış geliri elde edilmesinin hedeflendiğini de duyurdu.Geçtiğimiz 10 yılda uçak filosunu ve uçuş ağını artıran Türk Hava Yolları, 2019 yılında 74,2 milyon yolcu taşıdı. Transit yolcu sayısını ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseltti.
TÜRKİYE'NİN GURURU THY
THY, 2009 yılında taşıdığı 25,1 milyon yolcu rakamını yaklaşık 3 kat artırdı. 2009 yılında 156 noktaya uçan THY, son 10 yılda uçuş ağını iki katın üzerinde genişleterek 318'e çıkardı. Havacılık sektörü üzerine uluslararası araştırmalar gerçekleştiren OAG'ın (Resmi Havayolu Rehberi) 2010-2019 yılları arasını kapsayan dönem için yaptığı incelemede son 10 yıla göre Türk Hava Yolları koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu olarak gösterildi.
Türk Hava Yolları, 2020 yılı hedef ve beklentilerini de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) bildirdi. THY, Yönetim Kurulunca kabul edilen 2020 yılı bütçesi çerçevesinde 2020 yılı hedef ve beklentileri şöyle:
"2020 yılında iç hatlarda 31,5-33 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir.Türkiye'de yüzde 7, Orta Doğu'da yüzde 7, Avrupa'da yüzde 2, Asya-Uzak Doğu'da yüzde 17, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam yüzde 16, Afrika'da yüzde 10 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde yüzde 8,5-yüzde10 artışla yolcu doluluk oranının yüzde 81 - yüzde 82 olması beklenmektedir. 2020 yılında yüzde 7 - yüzde 8 artış ile 1,60-1,65 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir."
14,5-14,8 MİLYAR DOLAR TUTARINDA KONSOLİDE SATIŞ GELİRİ
"2020 yılında toplam akaryakıt tüketiminde 2019 yılına oranla yüzde 8 - yüzde 9 artış öngörülmektedir.2020 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 690-700 dolar civarında olması beklenmektedir. Yaklaşık 14,5-14,8 Milyar dolar tutarında konsolide satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerin sabit kalması beklenmektedir. EBITDAR marjının yüzde 23 - yüzde 25 arasında olması hedeflenmektedir.
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