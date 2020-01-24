Türk Hava Yolları 2020 yılı hedef ve beklentilerini duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) 2020 yılı hedef ve beklentilerini açıkladı. THY bu yıl iç hatlarda 31,5-3 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. THY bu yıl yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar konsolide satış geliri elde edilmesinin hedeflendiğini de duyurdu.

Geçtiğimiz 10 yılda uçak filosunu ve uçuş ağını artıran Türk Hava Yolları , 2019 yılında 74,2 milyon yolcu taşıdı. Transit yolcu sayısını ise yüzde 5,4 artış ile 24 milyon 569 bine yükseltti. THY , 2009 yılında taşıdığı 25,1 milyon yolcu rakamını yaklaşık 3 kat artırdı. 2009 yılında 156 noktaya uçan THY, son 10 yılda uçuş ağını iki katın üzerinde genişleterek 318'e çıkardı. Havacılık sektörü üzerine uluslararası araştırmalar gerçekleştiren OAG'ın (Resmi Havayolu Rehberi) 2010-2019 yılları arasını kapsayan dönem için yaptığı incelemede son 10 yıla göre Türk Hava Yolları koltuk kapasite ile dünyanın en büyük 10'uncu havayolu olarak gösterildi.

"2020 yılında iç hatlarda 31,5-33 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir.Türkiye'de yüzde 7, Orta Doğu'da yüzde 7, Avrupa'da yüzde 2, Asya-Uzak Doğu'da yüzde 17, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam yüzde 16, Afrika'da yüzde 10 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda yüzde yüzde 8,5-yüzde10 artışla yolcu doluluk oranının yüzde 81 - yüzde 82 olması beklenmektedir. 2020 yılında yüzde 7 - yüzde 8 artış ile 1,60-1,65 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir."

14,5-14,8 MİLYAR DOLAR TUTARINDA KONSOLİDE SATIŞ GELİRİ

"2020 yılında toplam akaryakıt tüketiminde 2019 yılına oranla yüzde 8 - yüzde 9 artış öngörülmektedir.2020 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 690-700 dolar civarında olması beklenmektedir. Yaklaşık 14,5-14,8 Milyar dolar tutarında konsolide satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerin sabit kalması beklenmektedir. EBITDAR marjının yüzde 23 - yüzde 25 arasında olması hedeflenmektedir.