Son dakika: Borsa güne yükselişle başladı! Borsa İstanbul son durum...
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,94 artarak 123.693,69 puana yükseldi. BIST 100 endeksi, dün 122.000-123.500 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra günü yüzde 0,17 azalışla 122.540 puandan tamamlamıştı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,94 artarak 123.693,69 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 1.153,46 puan ve yüzde 0,94 değer kazanarak 123.693,69 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 0,96 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile ulaştırma, tek değer kaybeden ise yüzde 0,21 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, dün 122.000-123.500 bandında dalgalı bir seyir izledikten sonra günü yüzde 0,17 azalışla 122.540 puandan tamamladı.
ANALİSTLERDEN YORUM
Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da devam eden yargılama süreci ve Çin'deki koronavirüsüne ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.
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