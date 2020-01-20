20 Ocak 2020, Pazartesi
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THY, "Garanti BBVA ile yollarını ayırdı" haberlerini yalanladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2020
THY O İDDİALARI YALANLADI!

Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları, &Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.

() Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, &Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

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