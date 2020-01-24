24 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sağlıkta atağa kalktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2020
SAĞLIKTA ATAĞA KALKTI

Genel Müdürü , "Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerimize halkımızın gösterdiği yoğun ilginin verdiği güçle, sağlık kategorisindeki yolculuğumuza özel sağlık sigortaları ile devam ediyoruz. 'nin ilk katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçiriyoruz. Sağlıkta yeni bir stratejik konumlandırma ile güçlü bir adım atıyoruz. hassasiyeti olan vatandaşlarımızın özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğ��müz çalışmalar sonuç verdi. Özel bir birim ve ekiple sağlık kategorisindeki iddialı büyümemizi sürdürüyoruz" dedi.

Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerimize halkımızın gösterdiği yoğun ilginin verdiği güçle, sağlık kategorisindeki yolculuğumuza özel sağlık sigortaları ile devam ediyoruz. 'nin ilk katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçiriyoruz. Sağlıkta yeni bir stratejik konumlandırma ile güçlü bir adım atıyoruz. hassasiyeti olan vatandaşlarımızın özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğümüz çalışmalar sonuç verdi. Özel bir birim ve ekiple sağlık kategorisindeki iddialı büyümemizi sürdürüyoruz" dedi. Katılım Emeklilik Özel Sağlık Sigortası ile sağlık sigortalarındaki çok yönlü taleplere çözüm getireceklerini belirten Sincek, şöyle konuştu:

TERCİHE UYGUN ALTERNATİFLER
"Hizmetlerimiz ihtiyaca odaklanıyor. Poliçede kullanılmayan maddeler hesaplamaya dahil edilmediği için vatandaşlar daha uygun maliyetlerle özel sağlık hizmetine ulaşabiliyor. Kadın katılımcılar için de opsiyonlu, doğumlu ya da doğum harici paketler tercih edilebiliyor. Teminat yurt dışında da anlaşmalı kurumlar kapsamında katılımcının sağlığını güvence altına alıyor. Sigortalı isterse ailesinin diğer üyelerini de sağlık sigortası şemsiyesinin altına alabiliyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN