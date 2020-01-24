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Sömestr kazığı! Kayak merkezlerinde fiyatlar zirveye çıktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2020
SÖMESTR KAZIĞI

Kayak merkezlerinde yarıyıl tatili başladı. İşletmeciler, fiyatları abarttı. Oda ücreti üçe katlandı. Bir bardak çay 25, sucuk-ekmek 60 liraya satıldı.

Yarıyıl tatilinde kayak keyfinin faturası kabardı. Aileler özellikle kış turizm merkezlerine büyük ilgi gösterince, artan talep fırsata çevrildi. Otelden yiyecek-içeceğe, kayak malzemelerine kadar hemen her şeyin fiyatı katlandı. fiyatları, diğer dönemlerin 2-3 katına çıkarken; kayak malzemeleri, yiyecek-içecek de talep zammından nasibini aldı. Bir bardak çay 20-25, kahve 35, sucuk-ekmek ise 50-60 liraya sunulurken, tüketicilerden de tepki yağdı. Tatilciler, "Hem hizmet kalitesi düştü hem fiyatlar arttı" diyor.

- Otel 1 gece en az : 672 TL
- Kahve: 35 TL
- Çay: 25 TL
- Sucuk ekmek: 60 TL

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