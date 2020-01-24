Kuru bakliyatta fırsatçılık hortladı! Üreticide 3 markette 12 lira
Giriş Tarihi: 24.01.2020
Kışın ürünü bakliyatta fırsatçılık hortladı. Yazın stokladıkları tonlarca ürünü depodan çıkardı. Nohut, mercimek kuru fasulyede 3 liralık üretici fiyatı markette 12 lira oldu. 4 kat zam yapıldı.Kış bastırdı. Fırsatçılar yine sahne aldı. Yazın stokladıkları tonlarca ürünü depodan çıkardı. Fahiş fiyatlarla satmaya başladı.
Nohut, pirinç, mercimek, kuru fasulye, bulgur fiyatları birden 4 katına fırladı. Etiketi gören vatandaşlar şaştı kaldı.
CEBE ZARAR
Üretici market arasındaki fahiş fiyat farkının önüne geçmek için çalışmalar sürerken; kışın bolca tükettiğimiz bakliyatta fırsatçılık hortladı. Bakliyatta üretici ve raf fiyatı arasında 4 kata varan fark ortaya çıktı.
'BU FARK NORMAL DEĞIL'
Aralık'ta üreticide 2.90 liraya satılan nohut, market rafında 11.90 liraya; 3.30 lira olan kırmızı mercimek 11.90 liraya; 3 lira olan yeşil mercimek 13.50 liraya; 6 lira olan kuru fasulye 18 liraya yerini alıyor. Sektör yetkilileri, durumun aşırı kâr hırsından kaynaklandığını belirtiyor. Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, ucuz market zincirlerinde fiyatların normal seyrinde olduğunu, markalı firmalar ve market zincirlerinin yüksek bakliyat fiyatlarının 'normal olmadığını' söyledi. Özdemir, "Mesela ucuz zincir marketlerde kırmızı mercimek 5.25 liradan, fasulye üründeki eksiklikten dolayı fiyatlar yüksek gibi görünse de 9.50 liradan, bulgur 3.95 liradan, yeşil mercimek 5.95 liradan, nohut 6.75 liradan satılıyor. Onların pakete koydukları mal ile diğerleri arasında fark yok. Yerli ürün koyuyorlarsa fark 2 lira olmalı. Ucuz marketlerle aradaki 2 kat fark da hiç normal değil" diye konuştu.
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