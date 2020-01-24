Emekliye zam farkı | Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?
Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. SSK emeklilerine yeni aylıklarının ödemesi sürerken, memur emeklilerine zam farkı yatırıldı. Bağ-Kur emeklilerine de zamlı maaş ödemeleri başlıyor. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar haberimizde...
Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. SSK emeklilerine yeni aylıklarının ödemesi sürerken, Bağ-Kur emeklileri de hafta sonundan itibaren hesaplarında görecek.
Memur emeklilerine ise zam farkları dün ödendi. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı (memur) emeklilerinin maaş farklarının dün ödendiğini belirterek, 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş maaş farkı yatırıldığını kaydetti.
Selçuk'un açıklamasına göre; 4a (SSK) emeklilerine maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylıkları 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, "Emeklilerimize yapılacak ek ödemelerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
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