Emekliye zam farkı | Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. SSK emeklilerine yeni aylıklarının ödemesi sürerken, memur emeklilerine zam farkı yatırıldı. Bağ-Kur emeklilerine de zamlı maaş ödemeleri başlıyor. Peki zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? Detaylar haberimizde...

Emekliler, Ocak zamlarına kavuşuyor. SSK emeklilerine yeni aylıklarının ödemesi sürerken, Bağ-Kur emeklileri de hafta sonundan itibaren hesaplarında görecek.



Memur emeklilerine ise zam farkları dün ödendi. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı (memur) emeklilerinin maaş farklarının dün ödendiğini belirterek, 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş maaş farkı yatırıldığını kaydetti.



Selçuk'un açıklamasına göre; 4a (SSK) emeklilerine maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylıkları 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.





Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, "Emeklilerimize yapılacak ek ödemelerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.