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Esnafa kıdem tazminatı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2020
ESNAFA KIDEM TAZMİNATI!

Başkanı , 'nda değişiklik istediklerini söyledi. Palandöken, şöyle konuştu: "Esnaftan yüzde 1 prim kesilmesini, devletin de yüzde 2 katkı sağlamasını istiyoruz. Şu anki sandık durumunda 10 aya kadar maaş ödenmesini öngörüyor. Sandıkta biriken paranın, bir nevi işçilerin kıdem tazminatı gibi emekli olana ödenmesini istiyoruz."

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 'nda değişiklik istediklerini söyledi. Palandöken, şöyle konuştu: "Esnaftan yüzde 1 prim kesilmesini, devletin de yüzde 2 katkı sağlamasını istiyoruz. Şu anki sandık durumunda 10 aya kadar maaş ödenmesini öngörüyor. Sandıkta biriken paranın, bir nevi işçilerin kıdem tazminatı gibi emekli olana ödenmesini istiyoruz."

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