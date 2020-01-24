Esnafa kıdem tazminatı!
Giriş Tarihi: 24.01.2020
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf Ahilik Sandığı'nda değişiklik istediklerini söyledi. Palandöken, şöyle konuştu: "Esnaftan yüzde 1 prim kesilmesini, devletin de yüzde 2 katkı sağlamasını istiyoruz. Şu anki sandık işsizlik durumunda 10 aya kadar maaş ödenmesini öngörüyor. Sandıkta biriken paranın, bir nevi işçilerin kıdem tazminatı gibi emekli olana ödenmesini istiyoruz."TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf Ahilik Sandığı'nda değişiklik istediklerini söyledi. Palandöken, şöyle konuştu: "Esnaftan yüzde 1 prim kesilmesini, devletin de yüzde 2 katkı sağlamasını istiyoruz. Şu anki sandık işsizlik durumunda 10 aya kadar maaş ödenmesini öngörüyor. Sandıkta biriken paranın, bir nevi işçilerin kıdem tazminatı gibi emekli olana ödenmesini istiyoruz."
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