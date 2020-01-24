24 Ocak 2020, Cuma
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Çalışan da tazminat öder mi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2020
ÇALIŞAN DA TAZMİNAT ÖDER

'na göre, işçi ve işverenlerin sözleşmeleri sonlandırmadan önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Peki işçi, işten ayrılacağını kaç gün önce bildirmeli? Eğer çalışan bu süreye uymazsa yaptırım ne olur? Detaylar haberimizde...

Yaklaşık 5 yıldır bir şirkette çalışıyorum. Bazı sebeplerden dolayı ayrılacağım. İstifa dilekçemi hangi tarihte vermeliyim. Verdiğim günün ertesi gün ayrılırsam tazminat ödemek zorunda kalır mıyım? (İsmi saklı)
'na göre, işçi ve işverenlerin sözleşmeleri sonlandırmadan önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Yani işveren sizi işten çıkartacaksa önceden bildirmek, siz de ayrılacaksanız yine önceden bildirmek zorundasınız. Bu bildirme sürelerini de kıdeminiz belirliyor. İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ay ile 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar ise 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmek zorunda. Eğer bu sürelere uyulmadan ayrılırsanız, bu süre kadar ücreti karşı tarafa ödemek zorunda kalırsınız. Buna ihbar tazminatı deniliyor. Siz 3 yıldan fazla kıdeme sahip olduğunuz için, ayrılacağınızı 8 hafta önceden bildirmek zorundasınız. Yoksa 8 haftalık ücret sizden alınır.


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