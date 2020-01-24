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Fazla servis ücretine iade

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.01.2020
FAZLA SERVİS ÜCRETİNE İADE

Veliler dikkat! İllerde ulaşım koordinasyon merkezleri () tarafından belirlenen servis tarifesine uymayanlar, yargı tarafından haksız bulunuyor. Servis şirketleri UKAME kararından fazla ücret isteyemiyor.

Veliler dikkat! İllerde ulaşım koordinasyon merkezleri () tarafından belirlenen servis tarifesine uymayanlar, yargı tarafından haksız bulunuyor. 'de Aylin İncesu, tarifeye uymayan ve kardeş indirimini doğru uygulamayan okul servisi ücretine itiraz etti, hakem heyeti tarafından haklı bulundu. İncesu, "Uyuşmazlık bedeli 8 bin 294 lira olarak belirlendi. Bu miktarın firma tarafından bana ödenmesi gerekiyor" dedi.



Aylin İncesu açtığı davayı kazandı. Para iadesi alacak.

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