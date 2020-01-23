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Tadilatta dikkat edin

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020
TADİLATTA DİKKAT EDİN

Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Balkonu odaya katmak istiyorum. Bunun için izin almam gerekiyor mu?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. Maddesi'ne göre, kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin 5'te 4'ünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Binanın dış görüntüsünü değiştiren balkonun cam ile kapatılması da projede yoksa veya kat maliklerinin 4/5'inin yazılı onayı bulunmuyorsa yasal değildir.

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