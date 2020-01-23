Noterde kartlı ödeme 3 Şubat’ta başlıyor
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşımıza noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak olan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulamalarına 3 Şubat'tan itibaren başlamış olacağız" dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşımıza noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak olan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulamalarına 3 Şubat'tan itibaren başlamış olacağız" dedi. Vatandaşların noterde işlemini ister nakit ister kredi kartı ister banka kartı ile yapabileceğini belirten Gül, "İşlemler güvenli biçimde halledilecek" diye konuştu.
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