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Noterde kartlı ödeme 3 Şubat’ta başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020
NOTERDE KARTLI ÖDEME 3 ŞUBAT’TA BAŞLIYOR

, "Vatandaşımıza noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak olan '' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulamalarına 3 'tan itibaren başlamış olacağız" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşımıza noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak olan 'Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi' ve 'Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi' uygulamalarına 3 'tan itibaren başlamış olacağız" dedi. Vatandaşların noterde işlemini ister nakit ister kredi kartı ister banka kartı ile yapabileceğini belirten Gül, "İşlemler güvenli biçimde halledilecek" diye konuştu.

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