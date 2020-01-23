Emeklilik hesabında 7 yıl kriteri | Farklı sigortada çalışanların emeklilik işlemi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 23.01.2020
2008'de yapılan reform öncesinde Emekli Sandığı (4c), Bağ-Kur (4b) ve SSK (4a) ile banka-borsa sandıklarından oluşan dörtlü bir sistem vardı. Dolayısıyla burada bir birlik söz konusu değildi. Farklı sigortada çalışanların emeklilik işlemi nasıl yapılır? 4 Hesaplamada prim gün sayısı önemli midir? Detaylar haberimizde...Farklı sigorta kurumlarında çalışan birisinin emeklilik hesabı hangisinden yapılacak. Yasin KARA
2008'de yapılan reform öncesinde Emekli Sandığı (4c), Bağ-Kur (4b) ve SSK (4a) ile banka-borsa sandıklarından oluşan dörtlü bir sistem vardı. Dolayısıyla burada bir birlik söz konusu değildi. 2008 ile birlikte tüm bu kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplandı. Ancak bu tarihten önce sigortalı olanlar için emeklilik hesaplamalarında bazı yöntemler uygulanmaya devam ediyor. 01.10.2008 öncesinde sigortalı olanların farklı kurumlarda prim ödemeleri varsa, bunların hangi kurumdan emekli olacaklarını son 7 yıl, yani 2520 günlük çalışmaları belirliyor. Bu çalışmalarda en çok hangi kurumda prim ödenmiş ise (1261 gün) o kurumun şartlarına göre emeklilik hesaplaması yapılıyor.
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