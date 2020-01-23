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Lastik-pil için de beyanname olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
LASTİK-PİL İÇİN DE BEYANNAME OLACAK

, poşetin ardından, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyannamesi verecek. Poşet için adet başına 15 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı; lastikler için türüne göre adet başına 2-10 lira, akümülatörler için kilogram başına 5-50 kuruş, piller için kilogram başına 2-15 lira olarak belirlendi.

Şirketler, poşetin ardından, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyannamesi verecek. Poşet için adet başına 15 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı; lastikler için türüne göre adet başına 2-10 lira, akümülatörler için kilogram başına 5-50 kuruş, piller için kilogram başına 2-15 lira olarak belirlendi.

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