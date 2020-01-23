23 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Baymak 2019’da yüzde 25 büyüdü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020
BAYMAK 2019’DA YÜZDE 25 BÜYÜDÜ

'su , 2019'u büyük başarıyla tamamladıklarını belirterek, "2017'de 527 milyon lira seviyesinde olan ciromuzu 2018 yılı sonunda 669 milyon liraya taşımıştık. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ise bu rakam 840 milyon liraya ulaştı. Son 2 yılda büyümemiz yüzde 60'ı buldu. 2018'de 201 bin olan kombi üretimimizi, 2019'da yüzde 12'lik artışta 225 bin adede çıkardık" dedi.

'su Ender Çolak, 2019'u büyük başarıyla tamamladıklarını belirterek, "2017'de 527 milyon lira seviyesinde olan ciromuzu 2018 yılı sonunda 669 milyon liraya taşımıştık. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ise bu rakam 840 milyon liraya ulaştı. Son 2 yılda büyümemiz yüzde 60'ı buldu. 2018'de 201 bin olan kombi üretimimizi, 2019'da yüzde 12'lik artışta 225 bin adede çıkardık" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN