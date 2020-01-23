Baymak 2019’da yüzde 25 büyüdü

Baymak CEO'su Ender Çolak, 2019'u büyük başarıyla tamamladıklarını belirterek, "2017'de 527 milyon lira seviyesinde olan ciromuzu 2018 yılı sonunda 669 milyon liraya taşımıştık. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ise bu rakam 840 milyon liraya ulaştı. Son 2 yılda büyümemiz yüzde 60'ı buldu. 2018'de 201 bin olan kombi üretimimizi, 2019'da yüzde 12'lik artışta 225 bin adede çıkardık" dedi.

2019'u büyükbaşarıyla tamamladıklarınıbelirterek, "2017'de 527milyon lira seviyesinde olanciromuzu 2018 yılı sonunda669 milyon liraya taşımıştık.Geçtiğimiz yıl sonu itibarıylaise bu rakamulaştı. Son 2 yıldabüyümemiz yüzde 60'ıbuldu. 2018'de 201 bin olankombi üretimimizi, 2019'dayüzde 12'lik artıştaçıkardık" dedi.