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Emekliye yüksek maaş! Emeklilik reformunda...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020
EMEKLİYE YÜKSEK MAAŞ! EMEKLİLİK REFORMUNDA...

4 ayaklı emeklilik reformu ile gelirler artırılacak. Tamamlayıcı emekliliğe katılım teşvik edilirken, işveren devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilecek. Peki 4 ayaklı emeklilik reformunda neler var? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Milyonların gözü emeklilik reformunda. Çalışma Bakanlığı, 4 model üzerinde çalışıyor.

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