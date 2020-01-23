23 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kokorece kadın eli değdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020
KOKORECE KADIN ELİ DEĞDİ

'da, üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olup, bir süre tanınmış kokoreç ustalarından eğitim alan (21), ağabeyinin kokoreççisinde çalışmaya başladı. İşyerinde şef olarak çalışan Yılmaz, "Müşterilerden çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Kadınların isteyip de yapamayacakları bir şey yok" dedi.

Van'da, üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olup, bir süre tanınmış kokoreç ustalarından eğitim alan Zehra Yılmaz (21), ağabeyinin kokoreççisinde çalışmaya başladı. İşyerinde şef olarak çalışan Yılmaz, "Müşterilerden çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Kadınların isteyip de yapamayacakları bir şey yok" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN