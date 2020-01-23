Çanta ve teknoloji birleşti

Eskişehir'de bir firma tarafından geliştirilerek patenti alınan 'Powerbag' adlı çanta, hem akıllı cihazları şarj etme hem de üzerindeki ekran sayesinde gelen çağrıları ve sosyal medya mesajlarını telefonu çıkarmadan okuma kolaylığı sağlıyor.

bir firma tarafından geliştirilerek patenti alınanadlı çanta, hem akıllı cihazları şarj etme hem de üzerindeki ekran sayesinde gelen çağrıları ve sosyal medya mesajlarını telefonu çıkarmadan okuma kolaylığı sağlıyor. Firma sahibi Aydın Yüksel, "Çantanın dışındaki multimedya ekranıyla kişiselleştirme de sunuyoruz. Şimdilikürettik. Çantanın fiyatıolacak" şeklinde konuştu.