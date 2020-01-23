Çanta ve teknoloji birleşti
Giriş Tarihi: 23.01.2020
Eskişehir'de bir firma tarafından geliştirilerek patenti alınan 'Powerbag' adlı çanta, hem akıllı cihazları şarj etme hem de üzerindeki ekran sayesinde gelen çağrıları ve sosyal medya mesajlarını telefonu çıkarmadan okuma kolaylığı sağlıyor.Eskişehir'de bir firma tarafından geliştirilerek patenti alınan 'Powerbag' adlı çanta, hem akıllı cihazları şarj etme hem de üzerindeki ekran sayesinde gelen çağrıları ve sosyal medya mesajlarını telefonu çıkarmadan okuma kolaylığı sağlıyor. Firma sahibi Aydın Yüksel, "Çantanın dışındaki multimedya ekranıyla kişiselleştirme de sunuyoruz. Şimdilik 3 model çanta ürettik. Çantanın fiyatı 500-600 lira olacak" şeklinde konuştu.
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