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Gıda teröristleri halkın sağlığıyla oynuyor! "Çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2020
GIDA TERÖRİSTLERİ HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNUYOR!

Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan, halkın sağlığıyla oynayanların ipliğini pazara çıkardı: 12 saat boyunca açıkta ve sıcakta kalan bir döner, zehirli bakteri üretiyor.

Bakteri üreten kokmuş etleri 6-7 TL'ye alıyorlar. Çamaşır suyuyla yıkayıp döner yapıyorlar. Merdiven altı işletmelere satıyorlar.
Sabun sanayisinde kullanılan hayvansal yağları da dönere katıyorlar. Özellikle tavuktan yapılana dikkat edin. Zehir saçıyor.



Mercan "Bizde ceza 23 bin TL, Almanya'da 750 bin euro" dedi.



ETİKETSİZ DETERJAN TEHLİKE SAÇIYOR
Ticaret Bakanlığı, etiketsiz deterjanlara karşı vatandaşları uyarırken, yapılan denetimlerde pek çok etiketsiz deterjanda nitrik yani kuvvetli asit miktarının fazla olduğu tespit edildi. Daire Başkanı Meral Karaaslan, bu ürünlerin toplatıldığını belirterek, "Nitrik asit miktarının içeriğin yüzde 20'sini aşmaması gerekiyor" diye konuştu.

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