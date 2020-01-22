Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan faiz açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Davos'ta faiz indirimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Murat Uysal, "Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik. O yüzden ocakta ölçülü indirim yaptık. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme bize bu adımları ölçülü atma imkanı verdi. Bundan sonra gelen verilere dayalı olacak" şeklinde konuştu. Öte yandan Uysal, enflasyonun yıl ortasında tek haneye inmesini beklediklerinin altını çizdi

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Davos'ta katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, "Davos'ta uluslararası kurumların yetkilileriyle ikili görüşmeler yapıyoruz. Türkiye için Davos oldukça oldukça pozitif bir havada geçiyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kur şokundan sonra Türkiye ekonomisinin gücünü kanıtlaması, risk primlerinin düşüşü, enflasyondaki kademeli aşağı iniş Türkiye açısından önemli unsurlar olarak öne çıkıyor." dedi.

"İNCE AYAR GEREKTİREN BİR DÖNEME GEÇTİK"

Faiz indirimleri hakkında, Murat Uysal, "Temmuz ayından bu yana 2019'da 1200 baz puanlık faiz indirimi yapmıştık. 2019'da enflasyondaki görünümde döviz kurunun istikrarlı seyri, talep koşulları, ithalat fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatlarından kaynaklanan önemli manevra alanı oluşmuştu. Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik. O yüzden ocakta ölçülü bir indirim yaptık. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme, yıl sonu enflasyon beklentilerinin bizim tahminimizle uyumlu bir şekilde seyretmesi bize bu adımları ölçülü atma imkanı verdi. Bundan sonra gelen verilere dayalı olacak. Enflasyondaki görünümü yakından takip ederek adımlarımızı şekillendireceğiz." dedi.

"FİNANSAL KOŞULLARDA İYİLEŞME OLDU"

Uysal, "Kredi mevduat oranlarında faiz adımlarının ötesinde yansımasını gördük. Finansal koşullarda net bir şekilde iyileşme oldu. 1400-1500 baz puanlara varan kredi ve mevduat faizlerinde düşüş görüyoruz. Piyasadaki hareketlilik başladı. Tüketim taraflı başlamış olmakla birlikte yatırım ve istihdama da yansımasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmasında enflasyonda mesajı da veren Murat Uysal, "Yıl ortasından itibaren tek haneli seviyeleri enflasyonda görebileceğimizi söyleyebilirim. Para politikasındaki duruşumuz da bununla uyumlu şekillenecek." ifadelerine yer verdi.

"BEKLENEN ENFLASYONA BAKINCA REEL GETİRİDEYİZ"

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Bundan sonraki dönemde artık orta vadeli görünüm, piyasa beklentisi daha aşağıda tek haneli bir enflasyon görünümüne işaret ediyor. Beklenen enflasyona bakınca pozitif reel getiri öngördüğümüzü söyleyebilirim." dedi.

Ayrıca Uysal, "İç talebin ağırlığının artacağı bir döneme giriyoruz. Reel kurun net ihracata katkısı devam edecek. Finansal istikrar ve fiyat istikrarını bir arada değerlendirdiğimizde Merkez Bankası oynaklığa önem veriyor. Aşırı oynaklığa izin vermeyecek şekilde." açıklamasında bulundu.