Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyümeyi yakalayacak
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2019'un 4'üncü çeyreğinde ilişkin öncü göstergeler arka arkaya geliyor. 2019'un 4'üncü çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi, yıllık bazda yüzde 5 civarında büyümeyi yakalayacak" dedi.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, Eskişehir Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Geleceğe Değer Katan Liderler Ödül Töreni'ne katıldı ve kritik açıklamalarda bulundu.
"2020 YILI İÇİN CESARET VERİCİ GELİŞMELER"
2019'un 4'üncü çeyreğinde ilişkin öncü göstergelerin arka olumlu şekilde geldiğini belirten Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümeyi yakalayacağını söyledi. Sanayi katma değerinin güçlü gelmesinin kritik öneme sahip olduğunu anlatan Ağbal, şunları kaydetti:
"2019'un 4'üncü çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi, yıllık bazda yüzde 5 civarında büyümeyi yakalayacak. Yani tarihi büyüme ortalamalarımıza tekrar dönmüş olacağız. Özellikle 4'üncü çeyrekte sanayi katma değerinde yüzde 5'in üzerinde büyüme, yine özel tüketim harcamalarında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Gerek sanayi katma değerinin yukarı yönlü güçlü bir şekilde gelmesi gerekse özel tüketimin canlanması son derece önemli. Yine ekonomimizin uzun vadeli büyüme açısından kritik öneme sahip olan makine teçhizat harcamalarına baktığımızda da 2019 4'üncü çeyrekte burada da pozitif bir büyümeyi yakalayacağız. 2019'un son çeyreğine ilişkin olarak gerek kapasite kullanım oranları gerek üretim endeksleri gibi birçok öncü göstergeler ekonomimizin toparlanmaya başladığını gösteriyor. Türkiye ekonomisinin 2019 yılı sonu itibarıyla yüzde 1'e yakın büyümeyi yakalayacağını da söyleyebiliriz. Son dönemde gelen yeni verilerin hem sektörel yayılım anlamında hem de ekonominin bütün sektörleri itibariyle olumlu gelmesi, 2020 yılı için son derece cesaret verici gelişmeler."
"BİRLİK VE BERABERLİK GÖSTERMEMİZ GEREKEN YIL OLACAK"
Ekonomide büyümenin kalitesini belirleyecek olan esas unsurun, özel sektör yatırım harcamaları olacağını belirten Ağbal, şunları söyledi:
"Son 2 yıldır ekonomide oluşan gelişmeler, hane halkı tüketimini bir miktar aşağı çektikten sonra artan güvenle birlikte aşağı inen faizlerle birlikte vatandaşlarımızın beyaz eşya alımları, otomobil alımları, konut alımları, hızlı bir şekilde artacak. Bunu bütün göstergeler ortaya koyuyor. Ekonomimiz açısından uzun dönemde büyümenin asıl itici gücü yatırımlar olacak. Bu açıdan 2020 yılı özel sektör yatırımları bakımından tam bir birlik ve beraberlik göstermemiz gereken bir yıl olacak. Hükümetimizin özel sektörün önünü açacak, ilave destek ve teşvik çalışmalarını yapması, yatırımcı güveninin daha da yukarı gelmesini sağlayacak ilave politikaların devreye sokulması ve şu anda devam eden güçlenmesini istediğimiz fiyat istikrarı, finansal istikrarın daha da kurumsallaşması bakımından hükümete düşen önemli görevler var."
Naci Ağbal, 2020 yılında enflasyonu tek hanede yüzde 8,5 düzeyinde tutma hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.
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