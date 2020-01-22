Dijital tim geliyor

Dijital para birimlerini incelemek üzere ekip oluşturuldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan açıklamada, Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Riksbank ve İsviçre Merkez Bankası ile Uluslararası Ödemeler Bankası uzmanlarının içerisinde yer aldığı bir ekip oluşturulduğu belirtildi.

jital

para birimlerini incelemek üzere ekip oluşturuldu.(ECB) tarafından yapılan açıklamada,veileuzmanlarının içerisinde yer aldığı bir ekip oluşturulduğu belirtildi.