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Dijital tim geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2020
DİJİTAL TİM GELİYOR

birimlerini incelemek üzere ekip oluşturuldu. Bankası (ECB) tarafından yapılan açıklamada, Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Riksbank ve İsviçre Merkez Bankası ile Uluslararası Ödemeler Bankası uzmanlarının içerisinde yer aldığı bir ekip oluşturulduğu belirtildi.

Dijital para birimlerini incelemek üzere ekip oluşturuldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan açıklamada, Kanada Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Riksbank ve İsviçre Merkez Bankası ile Uluslararası Ödemeler Bankası uzmanlarının içerisinde yer aldığı bir ekip oluşturulduğu belirtildi.

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