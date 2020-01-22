22 Ocak 2020, Çarşamba
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650 bin kişiyi aydınlatacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2020
650 BİN KİŞİYİ AYDINLATACAK

, tamamlandığında 'nin en yüksek barajı unvanını alacak 'nın yapımında yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildi" dedi.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında 'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın yapımında yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirterek, "275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildi" dedi. Pakdemirli, barajın tamamlanarak işletmeye alınmasıyla üretilecek enerjinin 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini aktardı.

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