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En değerli şirketlere teknoloji damgası

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2020
EN DEĞERLİ ŞİRKETLERE TEKNOLOJİ DAMGASI

en değerli şirketleri listesine 10 yıl önce 2 teknoloji şirketi girebilirken, 2019'da bu sayı 7'ye çıktı. İlk 10'daki teknoloji şirketleri sıralamasında 5 şirketle Amerikalılar'ın ağırlığı dikkati çekiyor.

Dünyanın en değerli şirketleri listesine 10 yıl önce 2 teknoloji şirketi girebilirken, 2019'da bu sayı 7'ye çıktı. İlk 10'daki teknoloji şirketleri sıralamasında 5 şirketle Amerikalılar'ın ağırlığı dikkati çekiyor. Listede 2 Çinli şirket yer aldı. İşte ilk 5 şirket:

1. Inc: 1,38 trilyon dolar

2. Corp: 1,27 trilyon dolar

3. Alphabet Inc: 1 trilyon dolar

4. Amazon: 931 milyar dolar

5. Facebook: 632 milyar dolar

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