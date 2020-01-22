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Araçların % 89’u ihraç edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2020
ARAÇLARIN % 89’U İHRAÇ EDİLDİ

Türk imalat sanayisinin merkez üssü 'de geçen yıl üretim bandından çıkarılan her 100 araçtan 89'unun varış noktası lokasyonlar oldu. Kentteki fabrikalarında üretilen 569 bin 567 aracın 510 bin 250'si ihraç edildi.

Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'de geçen yıl üretim bandından çıkarılan her 100 araçtan 89'unun varış noktası lokasyonlar oldu. Kentteki fabrikalarında üretilen 569 bin 567 aracın 510 bin 250'si ihraç edildi. 'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların 1 milyon 252 bin 586 adedi bulan genel ihracatındaki payı da yüzde 40.7 oldu.

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