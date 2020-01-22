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Ticaret Bakanlığı taksiti düşürdü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.01.2020
TİCARET BAKANLIĞI TAKSİTİ DÜŞÜRDÜ

, cep telefonunda taksitli satışlara ilişkin süreyi yeniden düzenledi. Bakanlık, ve 'nun () kredilere yönelik vade düzenlemesine uyumlu olarak, fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresini 3 aya düşürdü.

Ticaret Bakanlığı, cep telefonunda taksitli satışlara ilişkin süreyi yeniden düzenledi. Bakanlık, ve 'nun () kredilere yönelik vade düzenlemesine uyumlu olarak, fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresini 3 aya düşürdü. Bu süre, daha önce 6 aydı. BDDK'nın cep telefonuyla ilgili kararı 14 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

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