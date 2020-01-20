Fenerbahçe - Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in ikinci arısına Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor’la karşılaşacak. Geçen hafta Kayseri’de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek. Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor’u çeyrek finale yükseltecek. Peki, Fenerbahçe - Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
ZTK son 16 turunda Fenerbahçe, Kayserispor ile 0-0 biten maçın rövanşında karşı karşıya geliyor. Mücadele sonrasında çeyrek finale yükselecek olan takım belli olacak. Peki, Fenerbahçe Kayserispor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Kayserispor maçı Türkiye Kupası son 16 turunda çeyrek finalin ismini belirleyecek. İlk müsabakada 0-0 berabere kalan iki takım rövanş mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı.
İlk maçın ardından Gaziantep deplasmanına giden Fenerbahçe bu müsabakadan 2-0 galibiyetle ayrılmıştı, Kayserispor ise Alanyaspor'a 5-1 yenilmişti.
İKİ TAKIMDA DA CEZALI OYUNCULAR VAR
Ev sahibi ekipte Vedat Muriç, Kayserispor'da ise Zoran Kvrzic kırmızı kart cezaları nedeniyle bu müsabakada forma giyemeyecekler.
Fenerbahçe bu müsabakadan sonra önce Başakşehir'le ardından da Trabzonspor'la zorlu iki mücadeleye çıkacak.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Kupada çeyrek finale kalmak isteyen iki takımın karşılaşacakları rövanş müsabakası 21 Ocak 2020 Salı günü oynanacak. Saat 20:30'da başlayacak olan mücadele ATV ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
Kupadaki diğer eşleşmeler ise şöyle;
Medipol Başakşehir – GMG Kırklarelispor
Çaykur Rizespor – Galatasaray
Trabzonspor – Yukatel Denizlispor
Antalyaspor – Göztepe
Demir Grup Sivasspor – BTC Türk Yeni Malatyaspor
Aytemiz Alanyaspor – Kasımpaşa
Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Beşiktaş
FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?
Her türlü galibiyet Fenerbahçe için yeterli olacak. Ancak maç 0-0 berabere tamamlanırsa uzatmalara gidecek. Eşitlik değişmezse penaltı atışlarına gidilecek. Ancak Fenerbahçe 1-1 ve farklı beraberliklerde elenen taraf olacak.
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