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Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş Yavuz Sondaj Gemisi açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
YAVUZ SONDAJ GEMİSİ'NDEN FLAŞ HABER

Son dakika haberine göre; ve Tabii Kaynaklar Bakanı , ’de yürütülen sondaj çalışmaları ve ile ilgili, "Cuma günü Lefkoşa-1 olarak adlandırdığımız sahaya gitti. Geçtiğimiz yıl 5 hedefimiz vardı, hamd olsun 5'ini de tamamladık. 2020 yılında da aynı şekilde 5 hedefimiz var" açıklamasında bulundu.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Türkiye'nin yürüttüğü sondaj çalışmaları hakkında konuştu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Dönmez, "Cuma günü lokasyon bölgesine gitti, bizim Lefkoşa 1 olarak adlandırdığımız sahaya. KKTC'den aldığımız ruhsat alanlarından birisi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 5 offshore (açık deniz) sondaj hedefimiz vardı. Hamdolsun 5'ini de tamamladık. Yine 2020 yılında da 5 açık deniz hedefimiz var. Bu saha, adanın güney doğusuna doğru kalmaktadır. Biliyorsunuz adanın doğusunda daha önce 1-2 sondajımız olmuştu. Şimdi biraz daha güneydeki sahalarda yapacağız. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl KKTC hükümeti, Kıbrıs Rum yönetimine bir teklifte bulundu, 'Adanın doğal kaynaklarını gelin birlikte arayalım', diye. Hatta o sürece biz de katkı sağlamayı teklif ettik. Garantör ülkelerde bu anlaşma sürecinde masa da olabilir, diye. Fakat Kıbrıs Rum yönetimi bu teklifi havada bıraktı. Bu saha bizim KKTC'den aldığımız saha. 'Varsa bulacağız' diyoruz. Bulduğumuzda da KKTC'nin anlaşma gereği alması gereken paylar neyse, bu sahayla ilgili onları KKTC almış olacak. Onların tasarrufunda olacak. Biz, öteden beri adada tek taraflı adımların barışa katkı vermediğini söyledik. Ümit ediyorum Rum yönetimi, çok geç değil, KKTC'nin bu teklifini yeniden gözden geçirir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından flaş Yavuz Sondaj gemisi açıklaması SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN FLAŞ YAVUZ SONDAJ GEMİSİ AÇIKLAMASI

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