Borsa İstanbul'dan yeni rekor
Son dakika haberi! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 122.619,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.145,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,91 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile spor oldu.
Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, olumlu seyreden küresel risk iştahına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,122.925,97 puanla tarihi zirvesini görürken, kapanış rekorunu 122.619,77 puana taşıdı.
Analistler, yarın Japonya Merkez Bankası faiz kararı ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu,119.400 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.
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