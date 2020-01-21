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Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.01.2020
2018 2. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2018 2. dönem buzağı destekleri için geri sayım... ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığı destekleme adına yapılan buzağı desteği ödemesi için gözler Bakanlık duyurularına çevrildi. sorusu yanıt buldu ve tarih açıklandı. Buzağı desteği, büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirmek amacıyla yapılıyor. İşte, 2018 2. dönem buzağı destekleri ödeme tarihi...

Binlerce üreticinin faydalandığı ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 2018 2. dönem verilecek sorusu yanıt buldu ve tarih açıklandı. Hayvancılığın desteklenmesi ve korunması amacıyla yapılan buzağı desteği ödemelerinden yaklaşık 600 bin kişinin faydalanması bekleniyor. 4 ay ve üzeri buzağılara hayvan başına 350 liralık bir ödeme yapan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019 Nisan ayına kadar TÜRKVET'e kaydedilmiş hayvanlara destek sağlayacak. Peki, ? İşte yanıtı…

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