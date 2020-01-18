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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başladı! Uyku kabinleri hizmete girdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YENİ DÖNEM BAŞLADI! UYKU KABİNLERİ HİZMETE GİRDİ

'nda yeni dönem resmen başladı. Saatlik ücreti 7 avro olan hizmete girdi. Ücretsiz internetin bulunduğu kabinlerde ayrıca televizyon hizmeti ve ikramlar da bulunuyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) hizmete alınan uyku odalarında, misafirler saati 7 avro karşılığında ücretsiz internet ve TV hizmetinin yanı sıra ikramlardan da faydalanabilecek.

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