Rekabet kurumu bankalar hakkında araştırma başlattı
Giriş Tarihi: 17.01.2020
Rekabet kurumu, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankaların rekati ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi için araştırılma başlattı.
Detaylar gelecek...
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