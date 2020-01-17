17 Ocak 2020, Cuma
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Rekabet kurumu bankalar hakkında araştırma başlattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.01.2020
REKABET KURUMU BANKALAR HAKKINDA ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Rekabet kurumu, 'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankaların rekati ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi için araştırılma başlattı.

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