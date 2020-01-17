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Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi günü tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirip kapanış rekorunu 121.474,75 puana taşıdı.

'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 121.474,75 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 473,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile kimya, petrol,plastik oldu.

KAPANIŞ REKORUNU 121.474,75 PUAN

Tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 121.474,75 puana taşıdı. Analistler, haftaya yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu,119.400 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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