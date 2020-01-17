17 Ocak 2020, Cuma
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru sayısını açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
REKOR SAYIDA BAŞVURU YAPILDI!

Son dakika haberi... ve , "100 Bin "ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

ve , "100 Bin "ne 1 milyon 209 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

100 bin konut sahibini buluyor! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? İşte o tarih...

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