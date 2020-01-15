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Bakan Pakdemirli'den burs müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
BAKAN MÜJDEYİ VERDİ: HAYIRLI OLSUN

Tarım ve öğrencilere müjdesini verdi. Pakdemirli, "Üniversite Giriş Sınavı sonucunda ilk on bine girip, Ziraat, Gıda, , Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ile Veteriner Fakültelerine yerleşenlere, Bakanlığımızca burs verilmesini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve üniversite öğrencilerine müjdesini duyurdu.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Pakdemirli, "Üniversite Giriş Sınavı sonucunda ilk on bine girip tercihleri sonucu, Bakanlığımızın asli görevlerini yürüten Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi, Orman Mühendislikleri ile Veteriner Fakültelerine yerleşenlere, Bakanlığımızca burs verilmesini planlıyoruz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." dedi...

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