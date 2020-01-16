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Son dakika: Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den flaş yerli elektrikli otomobil açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
ENERJİ BAKANI DÖNMEZ'DEN YERLİ OTOMOBİL AÇIKLAMASI

Son dakika haberi… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , AA'ya enerji gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İÇİN ŞARJ OLANAĞI

Bakan Dönmez, "1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

"1300 BAŞVURU ALDIK"

Dönmez, "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan da 10 megavat kapasite için 1300 başvuru aldık" açıklamasında bulundu.

"YEKDEM DEVAM EDECEK AMA..."

Öte yadnan Fatih Dönmez, "YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak. Maliyetler düştü dolayısıyla eski fiyatları kaynak bazında güncellemiş olacağız."

"AA'YA YAPILAN BASKINI KINIYORUM"

Bakan Dönmez ayrıca açıklamalarında, "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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