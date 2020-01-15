15 Ocak 2020, Çarşamba
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Son dakika: Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
BORSA İSTANBUL'DA TÜM ZAMANLARIN REKORU!

Son dakika haberine göre; 'da endeksi 121.532 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

'da endeksi 121.532 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.

Veri takviminde ise Almanya'nın büyümesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvenin aşılması durumunda yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127.300 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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