15 Ocak 2020, Çarşamba
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Bakan Fatih Dönmez, Türkiye'de dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişi için tarih verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
HÜKÜMET AÇIKLADI VE TARİH VERDİ! TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK...

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk girişinin olmasını hedefliyoruz" dedi.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Fatih Dönmez Şöyle konuştu;

"Yenilenebilir kaynaklardan yapılan üretimin dengelenmesi için depolama sistemlerine büyük bir ihtiyaç var. Bunun yöntemlerinden biri de doğal gaz dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında basılmasıdır. ölçeğinde bu 1 ila 3 milyar metreküp hidrojenin sisteme verilebileceği anlamına geliyor

"OTOBÜSÜ BİN 30 KİLOMETRE GÖTÜREBİLİYOR"

Özellikle ağır yük taşımacılığında elektrikli taşıma daha masraflı olabilir. Bu noktada bizim yerli kömürlerimizden üreterek, ulaştırma sektöründe de hidrojenle temiz taşıma sağlama ihtimalimiz var. Şimdilik maliyetler yüksek olsa da 1 ton kömürden hidrojen elde ettiğimizde bu bir otobüsü bin 30 kilometre götürebiliyor. Üstelik de karbon emisyonsuz. Yerli kömürlerimizden böyle bir fayda da elde edebiliriz

"ZAMANI GELDİ, HATTA GEÇİYOR"

Türkiye'de artık milli bir hidrojen stratejisi belirlemenin zamanı geldi, hatta geçiyor. Bu strateji kolay olmayacak belki ama bugün bunun başlangıç noktasına hep birlikte elimizi koyduk"

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