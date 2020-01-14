Sanayi üretiminde çarklar dönüyor: Üretim yüzde 5.1 arttı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Kasım'da sanayi üretimi yüzde 5.1 arttı.
Sanayi üretimi Kasım'da aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda da yüzde 5.1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.
Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi, Ekim'e göre yüzde 3.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 arttı.(Grafik ve Tablo)
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