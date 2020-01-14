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Sanayi üretiminde çarklar dönüyor: Üretim yüzde 5.1 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
SANAYİ ÜRETİMİNDEN GÜZEL HABER! YÜZDE 5.1 ARTTI

Son dakika haberi... , ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Kasım'da sanayi üretimi yüzde 5.1 arttı.

Sanayi üretimi 'da aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda da yüzde 5.1 arttı.

'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 azaldı.

Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi, Ekim'e göre yüzde 3.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 arttı.(Grafik ve Tablo)

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