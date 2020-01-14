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Bakan Fatih Dönmez'den TANAP ve TürkAkım açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
BAKAN DÖNMEZ'DEN TANAP VE TÜRKAKIM AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece ulusal değil birçok uluslararası projeyi de hayata geçirdik. ve ’ı enerjide merkez ülke olma yolunda attığımız en stratejik adımlar oldu. TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp getireceğiz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece ulusal değil birçok uluslararası projeyi de hayata geçirdik. TANAP ve TürkAkım'ı enerjide merkez ülke olma yolunda attığımız en stratejik adımlar oldu. TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz." açıklamasında bulundu.

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