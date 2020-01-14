14 Ocak 2020, Salı
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Bakan Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.01.2020
BAKAN BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Son dakika haberine göre; , sanayi üretimindeki artışa ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Önceliğimiz katma değerli, ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." dedi.

, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Sanayi üretimine ilişkin olarak arzulanan ivmelenmeye adım adım ilerlendiğini söyleyen Bakan Albayrak, 2020 yılında rakamların daha ileri taşınacağını da belirtti.

Bakan Albayrak Twitter hesabından şunları yazdı:

Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız.

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