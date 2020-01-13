13 Ocak 2020, Pazartesi
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Son dakika: THY, İtalya seferlerinden bazılarını iptal etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
THY, İTALYA SEFERLERİNDEN BAZILARINI İPTAL ETTİ

Son dakika haberine göre; Türk Hava Yolları'nın (), yarın yapılması planlanan Roma, Venedik ve Milano seferleri, hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından, "14 Ocak 2020 tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul, TK1871-TK1872, İstanbul-Venedik-İstanbul, TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul." paylaşımı yaptı.

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