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TCMB'den piyasaya 250 milyon lira

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
TCMB'DEN PİYASAYA 250 MİLYON LİRA

Türkiye Cumhuriyet (), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 250 milyon lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet (), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 250 milyon lira verdi.

İhaleye 250 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.

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