TCMB'den piyasaya 250 milyon lira
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 250 milyon lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 250 milyon lira verdi.
İhaleye 250 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.
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