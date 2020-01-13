Hazine Bakanlığından iki ihale

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 7 yıl (2485 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

İlk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2485 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.