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Hazine Bakanlığından iki ihale

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
HAZİNE BAKANLIĞINDAN İKİ İHALE

yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. İkinci ihalede ise 7 yıl (2485 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

İlk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2485 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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